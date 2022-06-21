Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu

21.06.2022 00:23

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euro değerindeki aracı İspanya'da kazaya karıştı. Maddi hasarlı kazada kimse yara almazken, Ronaldo ve ailesinden kimsenin araçta olmadığı öğrenildi.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euroluk Bugatti Veyron model arabası, İspanya'nın Mallorca şehrinde kazaya karıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun bir çalışanın sürdüğü araç sabah saatlerinde bir evin bahçe duvarına çarptı. Maddi hasarlı kazada kimse yara almazken, Ronaldo ve ailesinden kimse arabada bulunmuyordu. 2 milyon euro değerindeki aracın ciddi hasar aldığı belirtilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyük

ARABASINI ÖZEL OLARAK GETİRTTİ

Ailesi ile 14 Haziran'dan bu yana tatilde olan Ronaldo'nun Bugatti Veyron model arabasını kullanmak için özel olarak getirttiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'nun milyon euroluk aracı kazaya karıştı! Hasar çok büyük
Aracın çarptığı evin bahçe kapısı (The Sun)
YORUMLAR
500
İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı Sapanca'da 6 araç çarpıştı: 8 yaralı Sapanca'da 6 araç çarpıştı: 8 yaralı

Bugatti Veyron, Cristiano, İspanya, Tragger, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:21 Tacize uğrayan 12 yaşındaki çocuk, 2 gün sonra mahallede tekrar şahsı görünce ortalık savaş alanına döndü
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
22:44 Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 00:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement