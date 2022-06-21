Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu

Oğlunu tek kalemde silen İmparator yayında veryansın etti: Ben vurulunca kasamı boşalttı

Karadeniz'de 3 ili kapsayan seçim anketi! Çıkan sonuca en çok Kılıçdaroğlu bozulacak

Her şeye anbean şahit oldu! Marmaray'da intihar eden gencin sevgilisi sinir krizi geçirdi

Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euroluk Bugatti Veyron model arabası, İspanya'nın Mallorca şehrinde kazaya karıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun bir çalışanın sürdüğü araç sabah saatlerinde bir evin bahçe duvarına çarptı. Maddi hasarlı kazada kimse yara almazken, Ronaldo ve ailesinden kimse arabada bulunmuyordu. 2 milyon euro değerindeki aracın ciddi hasar aldığı belirtilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ARABASINI ÖZEL OLARAK GETİRTTİ

Ailesi ile 14 Haziran'dan bu yana tatilde olan Ronaldo'nun Bugatti Veyron model arabasını kullanmak için özel olarak getirttiği öğrenildi.