Ronaldo'nun ardından o da başardı! Lionel Messi şov yaptığı maçta tarihe geçti - Son Dakika
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Ronaldo'nun ardından o da başardı! Lionel Messi şov yaptığı maçta tarihe geçti

29.03.2023 12:52

Lionel Messi, Arjantin'in Curaçao ile karşı karşıya geldiği dostluk mücadelesinde hat-trick yaparak "100'ler kulübü"ne adını yazdırdı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli formayla 100 gol atabilen 3 isimden biri olmayı başardı.

Son dünya şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, milli takımının Curaçao ile oynadığı dostluk maçında 3 gol-1 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu böylece adını "100'ler kulübü"ne yazdırdı.

MESSI ŞOV YAPTI

Santiago del Estero kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, konuk ettiği Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Arjantin'in gollerini, 20, 33 ve 37. dakikalarda Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti.

RONALDO VE ALİ DAEİ İLE AYNI LİSTEDE

Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumunda bulunuyor. Milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne de imza atmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: 43 kupa,tarihi rekorlar inanılmaz, aynı gezegende yaşamak büyük şans valla, umarım bir gün memlekete gelir,ilk kez izleriz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Ronaldo'dan sonra o da başardı! Lionel Messi resital yaptığı maçta tarihe geçti Ronaldo'dan sonra o da başardı! Lionel Messi resital yaptığı maçta tarihe geçti Messi, milli takımlarda 100 gol barajını geçen 3. futbolcu oldu Messi, milli takımlarda 100 gol barajını geçen 3. futbolcu oldu

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun ardından o da başardı! Lionel Messi şov yaptığı maçta tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun ardından o da başardı! Lionel Messi şov yaptığı maçta tarihe geçti - Son Dakika
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