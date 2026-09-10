Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Antalya'da'nın Alanya ilçesinde, Danimarkalı 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki İ.Z. isimli şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarkalı 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.Z. (17) tutuklandı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI, TACİZ EDİP KAÇTI

Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu. 

Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123612e6 123612e6:
    Tam anlamı ile ipini koparan Alanya da. 1 hafta kaldım ilginç neredeyse bir Emniyet personeli göremedim Trafik te dahil 2 0 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Senin gorememen onların olmadığı anlamına gelmiyor. Onlar olmasa 1 hafta bile kalamazdın. Turizmin en önemli lokasyonunda adım başı üniformalı polis göremezsin zaten. Birçoğu sivil görev yapar. 0 0
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Forma ne kirler gördü 0 1 Yanıtla
  • MUAMMER ÖZDEMİR MUAMMER ÖZDEMİR:
    He mi de GS formasıyla ayıptır forma kirletmiş 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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