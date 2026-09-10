Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tam anlamı ile ipini koparan Alanya da. 1 hafta kaldım ilginç neredeyse bir Emniyet personeli göremedim Trafik te dahil

Süper Çocuk:

Senin gorememen onların olmadığı anlamına gelmiyor. Onlar olmasa 1 hafta bile kalamazdın. Turizmin en önemli lokasyonunda adım başı üniformalı polis göremezsin zaten. Birçoğu sivil görev yapar.