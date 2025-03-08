Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi - Son Dakika
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Spor

Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi

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"Adanalı Ronaldo" lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın Al Shabab ile yaptığı maçı tribünden izledi. Maç öncesinde Ronaldo'dan "Çok çirkinsin" şeklinde bir tepki alan Akdoğan, Ronaldo'ya "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Problem değil, buna kamuoyu karar versin" diyerek yanıt verdi.

08.03.2025 09:54  Güncelleme: 10:03
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli efsanenin peşinden ayrılmıyor.

"Adanalı Ronaldo" lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab'ın maçını tribünden izledi. Karşılaşma öncesinde Ronaldo'nun tribündeki Akdoğan ile diyalağu sosyal medyada gündem oldu.

"KARDEŞİM SEN BANA BENZEMİYORSUN, ÇOK ÇİRKİNSİN"

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızın, Al Shabab'a karşı forma giydiği maçta da tribündeydi. Isınmaya çıkan Ronaldo, tribünde gördüğü Akdoğan'a "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" dedi.

"GEÇEN MAÇTA BENZİYORSUN DEDİ"

Bu açıklamayla ilgili olarak TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin." dedi. Çocukluktan bu yana Ronaldo'ya hayran olduğunu belirten Akdoğan, "Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Biz yine sevmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ronaldo\'nun \'\'Çok çirkinsin\'\' dediği \'\'Adanalı Ronaldo\'dan\'\' cevap geldi

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 145353:
    bi sen eksiktin , bide seni oylucaktı bu millet 34 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Kardeşim o kadar emek verdi Ronaldoya benzemek için tamamen hayal kırıklığı sen kalbimizde Ronaldo diye kalacaksın 9 17 Yanıtla
  • Tuna Han:
    fındık kadar boyun var peşinden gidiyorsun tamam bir iki anlayış gösterdik Yeter da tadında bırak işte 9 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sen niye bu kadar taktın ? benzesen ne olacak mirasa ortak mı olacaksın ? 8 0 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Oh be rahatladım bende bu cevabı bekliyordum ne diyecek diye 6 0 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Yan yana geçsek ana Ronaldo demem kardeşim sana fazla şeyde yapma sen... 6 0 Yanıtla
  • Suat genç:
    o saçların gördü benzettiğine pişman oldu 3 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Şakasına demiştir resmen kopyası sadece boyu kısa ve vücut sıfır yüzü aynı bence Ronaldo'nun babası gökmenin anasını kovalamış olabilir 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi - Son Dakika
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