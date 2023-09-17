Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali - Son Dakika

Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali

Son Güncelleme: 17.09.2023 23:09

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son dakikalarında Rosier, Bakasetas'ın boynunu sıkmıştı. Karşılaşma sonunda röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Yunan futbolcunun boynundaki çizikler dikkat çekti. Pozisyonda Rosier'e kırmızı değil, sarı kart çıkması ise eleştirildi.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3 golle geçtiği maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcu Rosier, karşı karşıya geldiği Bakasetas'ın boynunu sıktı.

BOYNUNUN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Bakasetas'ın boynunun son hali dikkat çekti. Yunan futbolcunun boynunda çizikler ve kırmızılıklar görülürken pozisyonda Rosier'in kırmızı kart yerine sarı kartla cezalandırılması eleştiri topladı.

Rosier öfkeyle boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun içler acısı son hali

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali - Son Dakika
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