Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3 golle geçtiği maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcu Rosier, karşı karşıya geldiği Bakasetas'ın boynunu sıktı.

BOYNUNUN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Bakasetas'ın boynunun son hali dikkat çekti. Yunan futbolcunun boynunda çizikler ve kırmızılıklar görülürken pozisyonda Rosier'in kırmızı kart yerine sarı kartla cezalandırılması eleştiri topladı.