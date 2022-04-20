Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı

20.04.2022 18:13
Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacak.

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacak.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar önemli ölçüde değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khachanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı! Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı! Rusya, Ukrayna'ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı Rusya, Ukrayna'ya siber saldırılarını yüzde 196 artırdı

Wimbledon, Ukrayna, England, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement