Russell Kardeşler Kapışıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanacak maçta Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak.

ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. 7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.

Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.