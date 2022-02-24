Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam - Son Dakika
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Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam

24.02.2022 19:09

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra açıklamalar yaptı. "Korkak değilim" diyen tecrübeli hoca, "Bu çılgınlık 2014 yılında Donetsk'te başladığında bile ayrılmadım. Bunu yapamam. Herkes için kötü bir örnek olurum." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının resmen başlamasının ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan ayrılmayacağını belirten deneyimli hoca, savaşın bir an önce son bulmasını istediğini belirtti.

"OLAĞANÜSTÜ HALİN NELER GETİRECEĞİNİ GÖRELİM"

Rusya'nın askeri tehditlerinin bu kadar yakınında ne yapıyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Oturuyorum ve neler olacağını bekliyorum. Cumartesi günü Kiev'de Inhulets Petrove ile oynamak zorunda kaldık. Olağanüstü halin de neler getireceğini görelim" dedi.

"HERKES İÇİN KÖTÜ ÖRNEK OLURUM"

" Romanya'ya dönmek için planınız yok mu?" sorusuna ise Lucescu, "Nasıl gidebilirim? Ben bir korkak değilim. Bu çılgınlık 2014 yılında Donetsk'te başladığında bile ayrılmadım. Bunu yapamam. Herkes için kötü bir örnek olurum. Korku, panik ve anlamsızlık olur, nasıl gidebilirim? Büyük bir şey olmamasını ve akılsız insanlar sakinleşmesini umalım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY HARAP OLDU"

Masum insanların ve çocukların ölmesini istemediğini belirten deneyimli hoca, "2014'teki olayların başında Donetsk'teydim. Avrupa da bile olmayan tesislere sahiptik. Şu an ise her şey harap olmuş. Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum." dedi.

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