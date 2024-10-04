Rüveyda Nur Evin Dünya 3\'üncüsü Oldu

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DÜNYA Taekwondo Federasyonu tarafından Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın 4.'üncü gününde Türkiye adına 3 sporcu mücadele etti. Kadınlar 44 kiloda yarışan Rüveyda Nur Evin bronz madalyanın sahibi oldu.

Rüveyda Nur Evin, ilk turda bağımsız sporcu Vladislava Kretova'yı, 2'nci turda Hong Kong'tan Sum Yi Ma'yı, 3'üncü turda İsrail'den Lihi Chmilevsky'i ve çeyrek finalde Yunanistan'dan Christina Georgia Aidonidou'yu yendi. Yarı finalde Tayvan'dan Chieh-Ling Wang'a mağlup olan genç sporcumuz dünya 3'üncüsü oldu.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar ile bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını ikiye yükseltti.

Şampiyonanın 4'üncüdüncü gününde tatamiye çıkan diğer sporcularımızdan erkekler 48 kiloda Murat Semih Uzun çeyrek final, kadınlar 49 kiloda Aslı Cemre Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup oldu.

Pazar günü sona erecek şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 42 kiloda Damla Nur Yılmaz ve 68 kiloda Dilara Şirin ile erkekler 73 kiloda Sedat Enes Kılıçaslan ve 78 kiloda Samet Coşkun madalya mücadelesi verecek.