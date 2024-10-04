Rüveyda Nur Evin Dünya 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rüveyda Nur Evin Dünya 3'üncüsü Oldu

Rüveyda Nur Evin Dünya 3\'üncüsü Oldu

Güney Kore'de düzenlenen taekwondo şampiyonasında Rüveyda Nur Evin bronz madalya kazandı.

04.10.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYA Taekwondo Federasyonu tarafından Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın 4.'üncü gününde Türkiye adına 3 sporcu mücadele etti. Kadınlar 44 kiloda yarışan Rüveyda Nur Evin bronz madalyanın sahibi oldu.

Rüveyda Nur Evin, ilk turda bağımsız sporcu Vladislava Kretova'yı, 2'nci turda Hong Kong'tan Sum Yi Ma'yı, 3'üncü turda İsrail'den Lihi Chmilevsky'i ve çeyrek finalde Yunanistan'dan Christina Georgia Aidonidou'yu yendi. Yarı finalde Tayvan'dan Chieh-Ling Wang'a mağlup olan genç sporcumuz dünya 3'üncüsü oldu.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar ile bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını ikiye yükseltti.

Şampiyonanın 4'üncüdüncü gününde tatamiye çıkan diğer sporcularımızdan erkekler 48 kiloda Murat Semih Uzun çeyrek final, kadınlar 49 kiloda Aslı Cemre Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup oldu.

Pazar günü sona erecek şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 42 kiloda Damla Nur Yılmaz ve 68 kiloda Dilara Şirin ile erkekler 73 kiloda Sedat Enes Kılıçaslan ve 78 kiloda Samet Coşkun madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: DHA

Güney Kore, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rüveyda Nur Evin Dünya 3'üncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 19:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Rüveyda Nur Evin Dünya 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement