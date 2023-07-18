Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, kirasına yüzde 100 zam yapıldığını belirtti. 2013 yılından bu yana Türk lirasının oldukça fazla değer kaybettiğini belirten Hollandalı futbolcunun paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİMDE DOLAR 2.6 LİRAYDI"

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Ev sahibim kiraya yüzde 100 oranında zam yaptı. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti." ifadelerini kullandı.

"10 YIL SONRA NEREDE OLACAK"

Hollandalı futbolcu bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.