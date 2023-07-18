Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi - Son Dakika
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Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi

18.07.2023 11:00

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, kirasına yapılan yüzde 100 zamı eleştirerek Türk lirasının değer kaybettiğini belirtti. Babel, Türkiye'ye ilk geldiğinde doların 2.6 lira olduğunu hatırlatarak, Türk lirasının büyük bir değer kaybettiğini ifade etti. Hollandalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem oldu ve takipçilerine Türk lirasının geleceği hakkında soru sordu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, kirasına yüzde 100 zam yapıldığını belirtti. 2013 yılından bu yana Türk lirasının oldukça fazla değer kaybettiğini belirten Hollandalı futbolcunun paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİMDE DOLAR 2.6 LİRAYDI"

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Ev sahibim kiraya yüzde 100 oranında zam yaptı. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kirasına gelen zammı açıklayan Babel, isyan etti: Türk lirası 10 yıl sonra nerede olacak?

"10 YIL SONRA NEREDE OLACAK"

Hollandalı futbolcu bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.

Kirasına gelen zammı açıklayan Babel, isyan etti: Türk lirası 10 yıl sonra nerede olacak?
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Ryan Babel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi - Son Dakika


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