Sabiha Gökçen Havalimanı, A Milli Takıma Destek Veriyor - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı, A Milli Takıma Destek Veriyor

12.06.2026 16:13
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Havalimanı, Dünya Kupası'nda A Milli Takım için hava trafik kulesini kırmızı beyaz aydınlatacak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi, Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek için maç günlerinde Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleriyle ışıklandıracak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek turnuvaya katılması ülkede büyük coşkuyla karşılandı.

HEAŞ da havalimanının simgelerinden hava trafik kontrol kulesini A Milli Futbol Takımı'nın maç günlerinde kırmızı beyaz renklerle aydınlatacak.

İstanbul semalarını süsleyecek özel ışıklandırmanın, havacılık camiasının A Millilere inancını simgelemesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Türkiye'nin 24 yıl sonra gelen bu başarısının sadece sporda değil, toplumun her alanında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer almasının herkese tarif edilemez gurur yaşattığına dikkati çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik. Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'mızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sabiha Gökçen Havalimanı, A Milli Takıma Destek Veriyor - Son Dakika

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