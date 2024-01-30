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Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu - Son Dakika
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Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen Boey, sözleşmeyi imzaladıktan sonra imza törenine katılacak.

Sacha Boey, Bayern Münih\'e transfer oldu
30.01.2024 - 13:32,
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Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00'te imza töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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