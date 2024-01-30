 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Bayern Münih, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Boey, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayarak yeni takımıyla antrenmana çıktı.

30.01.2024 - 14:02,
Abone Ol

- Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL - Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00'te imza töreni düzenleyecek.

Sacha Boey, Bayern Münih\'te ilk antrenmanına çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


15:01
53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı 53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:45
Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:22
Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, restoranda ödeme yapmadan ayrıldıktan sonra Erzurum'a atandı Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, restoranda ödeme yapmadan ayrıldıktan sonra Erzurum'a atandı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı

Son Dakika
15:01 53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Ekibin gözünden kaçtı! Survivor'da Yunus Emre'den olay el hareketi
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sacha Boey, Bayern Münih'te ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement