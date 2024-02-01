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Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Premier Lig'den doldurdu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Premier Lig'den doldurdu

Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.

01.02.2024 13:56  Güncelleme: 14:07
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Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, yıldız futbolcusunun yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaştı. Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapılıyor.

2 ASİST YAPTI

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon toplamda 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti.

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Galatasaray, Sacha Boey\'in yerini Premier Lig\'den doldurdu

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