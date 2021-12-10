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Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir - Son Dakika

Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir

10.12.2021 21:13
Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 30 Eylül'den beri forma giyemeyen Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı. Geniş kadroya davet edilen genç sol bek, Afrika Uluslar Kupası'nın ana kadrosuna seçilirse Süper Lig'de 6 maç daha kaçırabilir.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Sacha Boey, sakatlığının ardından formaya hasret kaldı. Son olarak 30 Eylül'de oynanan Marsilya-Galatasaray maçında süre alan genç sol bek, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosuna dahil edildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI, 9 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın ana kadrosuna dahil edilmesi durumunda Süper Lig'de Galatasaray'ın oynayacağı 6 maçı kaçırabilir. Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı.

Sacha Boey hangi maçları kaçırabilir:

  • 09.01.2022-Giresunspor
  • 16.01.2022- Hatayspor
  • 19.01.2022-Kasımpaşa
  • 23.01.2022-Trabzonspor
  • 06.02.2022-Alanyaspor
  • 08-10.02.2022- Türkiye Kupası-Son 16'ya kalınması durumunda oynanacak.
Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir

Galatasaray, Kamerun, Afrika, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir - Son Dakika
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