Sadabad Spor Sahası Yenilendi - Son Dakika
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Sadabad Spor Sahası Yenilendi

Sadabad Spor Sahası Yenilendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kağıthane Belediyesi ile yenilenen Sadabad Spor Sahası açıldı.

15.09.2024 10:08
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle yenilenen Sadabad Spor Sahası hizmete açıldı.

Çim saha, tribün ve drenaj sistemlerinin tamamen yenilendiği Sadabad Spor Sahası'nın açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Amatör Spor Klüplerini Destekleme Derneği Başkanı Hasan Ferhat Karagöz, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taşdemir, ilçedeki amatör spor klüpleri takımları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünden bugüne Kağıthane'de yapılan hizmetlerin sunumu ile başlayan törende sahanın değişimi fotoğraflarla ilçe sakinleriyle paylaşıldı.

'SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞSİN DİYE'

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Biz özellikle sağlıklı nesiller yetişsin diye, çocuklarımız hafta sonları, hafta içleri ve okul sonrası gelsin burada güzelce sporlarını yapsınlar diye futbol sahalarımızı, spor sahalarımızı yeniliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de şu anda bulunduğumuz Sadabad Spor Sahası" dedi.

'BU STADIMIZDAN BEŞ KULÜBÜMÜZ YARARLANIYOR'

Öztekin sahada yapılan değişiklikler ve yeniliklere yönelik şunları söyledi:

"Burada toplanan çocuklarımız bilir önceki futbol sahamızın bakıma ihtiyacı olduğunu. Bazı yerlerde betonlaşma ve su birikintileri vardı. Drenaj sistemleri zarar görmüştü ve hemen üstündeki viyadükten de ister istemez yağmur su kanallarından geliyordu. Burası zor durumda olan bir futbol sahasıydı ve kulüplerimizle yaptığınız istişarede hızlı bir şekilde futbol sahamızı hemen yenilemeye başladık. Seçim sonrasında ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede de FIFA standartlarında, aslına uygun, güzel top oynayabilecek saha ve zeminin düzgün olduğu, türbinlerin ve kulübelerin yeniden oluşturulduğu ve tamamen baştan aşağı yenildiğimiz ve Sadabad Futbol Sahası ismini verdiğimiz stattayız şu anda. Bu stadımızdan beş kulübümüz yararlanıyor."

Spor yapmanın derslere engel olmadığını söyleyerek çocuklara seslenen Öztekin, "Spor yapmak derslere bir engel değil. Spor yaptığınız zaman, birbirinize pas verdiğinizde, takım oyunu oynadığınızda derslerinize de faydası oluyor. Arkadaşlıklarınıza faydası oluyor ve bu da bu dönemin en büyük sıkıntısı olan ve ailelerimizden genellikle bize gelen çocuklarımızın tablette bilgisayar başındaki çok zaman geçirmesi durumuna fayda sağlıyor. Ekran süresi sporla çok düşmüş oluyor ve böylece çocuklarımız kendi becerilerine uygun bir şekilde hayatını devam ettiriyorlar. Hepimize bu sahamız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

283 ADET TRİBÜN KOLTUĞU MONTE EDİLDİ

Yenileme çalışmaları kapsamında, halı sahanın drenaj sistemi tamamen yenilendi ve halı ile çelik karkasları baştan aşağı değiştirilerek sahanın kullanım ömrü uzatıldı. Tesisin çevre düzenlemesi de gerçekleştirilirken saha etrafındaki direkler yenilendi.

Sadabad Spor Sahası'nda yapılan yenileme çalışmalarının bir diğer aşamasında ise 283 adet tribün koltuğu monte edildi. Profesyonel ve amatör maçların daha düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sahada iki yedek oyuncu kabini ve bir sağlıkçı kabini de inşa edildi.

Sahanın ölçüleri de 64x95 metre olarak belirlendi. Sadabad Spor Sahası, Aslantepe Spor Kulübü, Günyamaç Spor Kulübü, Talatpaşa Spor Kulübü ve Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü gibi takımlar tarafından kullanılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sadabad Spor Sahası Yenilendi - Son Dakika

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