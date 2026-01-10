Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı

Sadettin Saran, Ali Koç\'un 1834 günde yaptığını 111\'nci gününde başardı
10.01.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkanlığının 111'nci gününde erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, erkek futboldaki ilk kupasını 1834 gün sonunda kazanmıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE 4. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

SADETTİN SARAN FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, başkanlığının 111'nci gününde 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI 1834 GÜN SONUNDAYDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, görev sürecinde erkek futboldaki ilk kupasını başkanlığının 1834'ncü gününde kazanmıştı. Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu.

Saadettin Saran, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Demir Demirel Demir Demirel:
    ali koç kimsenin yapamadığını yaptı yapıyı yerle bir etti 100 kupaya bedel 14 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    uğursuz herif bu olsaydı yenemezdik 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:54:06. #7.11#
SON DAKİKA: Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.