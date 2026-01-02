Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
02.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda kongreye gidileceğini açıklamasının ardından bazı futbolcularla özel görüşme yaptı. Başkan, oyunculara yönetimin sezon sonuna kadar görevde olduğunu ve hedefin tüm kulvarlarda kupa olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2025 yılının son gününde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından sarı-lacivertli kulüpte gözler hem saha içi hedeflere hem de kongre sürecine çevrildi.

FUTBOLCULARLA ÖZEL GÖRÜŞME

Seçim kararının ardından çalışmalarını hızlandıran Sadettin Saran'ın, takımdaki bazı futbolcularla özel olarak bir araya geldiği belirtildi. Başkan Saran'ın bu görüşmelerde, sezon sonuna kadar yönetimin görevde olacağını ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa kazanmak olduğunu oyunculara ilettiği kaydedildi.

"POZİTİF HAVANIN BOZULMASI İSTENMİYOR"

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin, seçim kararının takımdaki pozitif atmosferi olumsuz etkilememesi için süreci titizlikle yürüttüğü ifade edildi. Kulüpte birlik ve beraberliği korumak adına hem teknik ekip hem de yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:01:15. #7.11#
SON DAKİKA: Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.