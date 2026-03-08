Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü - Son Dakika
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
08.03.2026 22:29  Güncelleme: 22:36
Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
Haber Videosu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u Sidiki Cherif'in 90+5'te attığı gol sonrası 3-2 yendi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, üçüncü golün ardından ekibi ile büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik bir sınavı dramatik bir şekilde kazandı. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

5 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN FENERBAHÇE

Samsunspor'un golleri 11 ve 23. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Fenerbahçe'nin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi.

SADETTİN SARAN SEVİNÇTEN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu golün ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tribünde ekibiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Saran'ın oyuncularını uzun süre ayakta alkışladığı görüldü. Bu anlarda saha kenarında ve tribünlerde sevinç çığlıkları atılırken, Cherif'in bu golü sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki umutlarını yeniden yeşertti.

Trendyol Süper Lig, Saadettin Saran, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    Başkan dediğin biraz ağır olur.Dursun başkanı var mı böyle gören ? yok göremezler büyük takımın başkanıda büyük olur. 10 12 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    sizide biz okşarız rahat ol:) 4 1
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    siz oksatırsınız biz oksarız 1 1
    Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    doğru söylüyorsun smokin çok güzel ??. 0 0
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    vay zavallılar. 11 6 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    herşey ayarlansa bu kadar strese girmezler, bakın örnek sinek 2li 13 0 Yanıtla
  • 768107 768107:
    kalp krizinden olecez sayin baskan el at takima 7 2 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    net 2 stoper 2 forvet transfer edilseydi böyle stres içinde değil rahat maç seyrederdik. 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:47
