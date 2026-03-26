Sadettin Tantan Yerleşkesi Açıldı
26.03.2026 17:14
İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nün yeni tesisleri, başarı hedefleriyle açılış töreniyle faaliyete geçti.

İstanbul Güreş İhtisas Kulübünün yenilenen Sadettin Tantan Yerleşkesi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre tesisin, hem altyapı sporcularının yetişmesine hem de elit seviyede başarıların artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, yenilenen tesisin Türk güreşine yeni başarılar kazandıracağına inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1919 yılından bu yana Türk güreşine hizmet eden bu güzide kulübümüzün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması son derece kıymetlidir. Başta Sayın Sadettin Tantan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesislerden yeni şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu olarak bugüne kadar yapım sürecinde yer almamış olsak da bundan sonraki süreçte tesisin yaşaması, gelişmesi ve sporcularımıza en iyi imkanları sunması adına her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Beyaz Saray’dan İran’a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır Beyaz Saray'dan İran'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor

17:56
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
