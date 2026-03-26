Sadettin Tantan Yerleşkesi Açıldı

İstanbul Güreş İhtisas Kulübünün yenilenen Sadettin Tantan Yerleşkesi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre tesisin, hem altyapı sporcularının yetişmesine hem de elit seviyede başarıların artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, yenilenen tesisin Türk güreşine yeni başarılar kazandıracağına inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1919 yılından bu yana Türk güreşine hizmet eden bu güzide kulübümüzün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması son derece kıymetlidir. Başta Sayın Sadettin Tantan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesislerden yeni şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu olarak bugüne kadar yapım sürecinde yer almamış olsak da bundan sonraki süreçte tesisin yaşaması, gelişmesi ve sporcularımıza en iyi imkanları sunması adına her türlü desteği vermeye hazırız."