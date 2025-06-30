Sadık Çiftpınar\'ın yeni durağı 1. Lig oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan ayrılan deneyimli stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi belli oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Böylece gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Yeşil-siyahlıların yeni sezondaki ilk transferi Sadık Çiftpınar oldu.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 17 maçta görev yapan Sadık Çiftpınar, 1 asistle mücadele etmişti. 3 sezondur İstanbul ekibinde mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu, daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.
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