Üye Girişi
Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir" - Son Dakika

Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir"

21.02.2022 10:24
Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarını takip etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarını takip etti. Televizyon canlı yayınında da müsabakalardan birinde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sancaklı, "Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarını izledi. Maçları seyretmekle kalmayan Sancaklı, canlı yayında yorumculuk da yaptı. Eski milli futbolcu Sancaklı, organizasyona dair açıklamalarda bulundu.

"Spor, siyaset üstü bir şeydir"

Sporla ilgili organizasyonlara özellikle katılmaya çalıştığını ve bunun kendisini rahatlattığını söyleyen Sancaklı, "Hakikaten çok güzel bir ortam. Bizim de bugün bütün gün burada çalışmalarımız vardı. Böyle sporla ilgili organizasyonlar olduğu zaman ben özellikle katılıyorum, rahatlıyorum. Bizim de ufak tefek katkımız oluyor. Spor, çok önemli bir şeydir. Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum. Hangi branş olursa olsun. Çocuklara bırakın hangi branşa gitmek istiyorsa gitsin ama eğer sağlıklı bir kafa ve sağlıklı bir vücut istiyorsa mutlaka spor yapsın" dedi.

Televizyon canlı yayınında müsabakalardan birinde yorumculuk yapma deneyimini de yaşayan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, dövüş sporlarına çocukluğundan beri özel ilgisi olduğunu belirtti. Sancaklı, "Bende çocukluğumdan beri dövüş sporlarına karşı bir ilgi var. Yaptım da. Çocuklarım da spor yapıyor. Sporun her çeşidini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Spor, hayati önem taşıyor"

Sporun hayati bir önem taşıdığının altını çizen Sancaklı, "Kocaeli büyük bir şehir. Sanayi burada, her şey var. Deniz var, göl var, dağ var. Yani aslında biraz daha üzerine eğilip spor şehri yapmamız lazım Kocaeli'yi. Çünkü her türlü imkanımız var. Her türlü olanağımız var. Herkes elinden geleni yapıyor ama biraz daha fazla spora eğilmemiz lazım. Spora eğilirsek, gençleri spora teşvik edersek kötü alışkanlıklardan da kurtarmış oluruz. Onun için spor hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Saffet Sancaklı: Spor, siyaset üstü bir şeydir
Saffet Sancaklı: Spor, siyaset üstü bir şeydir

YORUMLAR
500
Saffet Sancaklı: 'Spor, siyaset üstü bir şeydir' Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir" 'Toplum temelli siyaset önemli hale geldi' "Toplum temelli siyaset önemli hale geldi" Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Saffet Sancaklı, Siyaset, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saffet Sancaklı: 'Spor, siyaset üstü bir şeydir' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:23 "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni! AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement