"Şah mat"ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek - Son Dakika
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"Şah mat"ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek

21.07.2022 12:05
"Şah mat"ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek

Van'ın Edremit ilçesinde 22-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek uluslararası satranç turnuvasında, Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkeden aralarında büyükusta (grandmaster) seviyesinde isimlerin de bulunduğu 300 sporcu yarışacak.

Van'ın Edremit ilçesinde 22-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek uluslararası satranç turnuvasında, Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkeden aralarında büyükusta (grandmaster) seviyesinde isimlerin de bulunduğu 300 sporcu yarışacak.

Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Uluslararası Van-Edremit Satranç Turnuvası için hazırlıklar tamamlandı.

Van Gölü kıyısındaki Uygulama Oteli'nde 6 gün sürecek turnuvaya; Bulgaristan, İran, Azerbaycan, Irak, Kazakistan ve Türkmenistan'dan 67, Türkiye'den 233 satranççı başvurdu.

Uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla 'Büyükusta' unvanı elde etmiş isimlerden, İran'dan Aryan Gholami, Türkmenistan'dan Handszar Odeev ve Azerbaycan'dan Urfan Sevdimaliyev'in de katılacağı turnuva, yediden yetmişe her yaştan santranç tutkununun ilgisini bekliyor.

Toplam 15 hakemin beş kategoride yöneteceği turnuvada dereceye girenlere toplamda 100 bin lira ödül dağıtılacak.

Edremit Belediyesi tarafından Seyir Tepesi'ne kurulan masalarda yarışma öncesi son antrenmanlarını yapan sporcular, 6 gün boyunca en iyi dereceyi elde edebilmek için mücadele verecek.

Say: "Kentte büyük bir heyecan var"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, bölgede ilk kez uluslararası bir satranç turnuvasına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Turnuva için tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Say, şunları kaydetti:

"Daha önce uluslararası birçok çalışma yapmıştık ama satrançta ilk kez uluslararası bir etkinliğe imza atacağız. Dünyanın en önemli satranç ustalarını misafir edeceğiz. Birçok ülkeden satranç tutkunu buraya gelecek. Etkinlik hem ilimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sunacak hem de Edremit'i spor merkezi yapacağımız projelerin ilk adımı olacak. 9 yaşından 70 yaşına kadar sporcularımızı ağırlayacağız. Alanında en iyiler olan 'Büyükusta' seviyesinde yarışmacılar da turnuvada yer alacak. Kentte büyük bir heyecan var. İnşallah çok güzel ve renkli bir turnuva olacak."

TSF İl Temsilci Yardımcısı Bilgin Berge ise "Çok heyecanlıyız. Bölgemizde ilk kez yapılıyor. Hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden yoğun katılım var. İlk kez satrancın büyükustaları kentimize gelecek. Turnuvamıza yediden yetmişe yoğun katılım olacak. Turnuva 5 kategori şeklinde olacak. Satrançseverler hamleleri internet ortamında izleyebilecekler." açıklamasında bulundu.

Günlerdir turnuvaya hazırlandığını dile getiren katılımcılardan Olgucan Düden de "Çok heyecanlıyım. İlk kez uluslararası bir turnuvada yarışacağım. Uzun süredir çalışıyorum. Çok iyi satranç ustaları olacak. Onlarla aynı ortamda yarışmak bile heyecan veriyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Türkiye, Edremit, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Şah mat'ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Şah mat"ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek - Son Dakika
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