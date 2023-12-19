Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi

tolga karabulut:

Herkes keşke saygılı,sevgi,hoşgörülü olsa sana kötülük yapana da sen iyilik yap ki utandır o sana onu bu sana bunu yaptı bende yapıcam dersen ne farkın kalır dünyayı kurtarırsa iyilik kurtarır dinimiz de emrediyor hoşgörülü olmak lazım vicdanlı merhametli ...