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Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi - Son Dakika
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Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi

Trendyol Süper Lig hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırılar sonrası ertelenmişti. Bugün yeniden başlayan maçlarda, RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
19.12.2023 - 17:57,  Güncelleme: 18:51
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Süper Lig'deki RAMS Başakşehir- Sivasspor maçı öncesinde RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.

SÜPER LİG YENİDEN BAŞLADI

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen Süper Lig maçları bugün yeniden başladı.

HAKEMLERE ÇİÇEK VERDİLER

Günün oynanan ilk lig maçında RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.

İşte o kareler;

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler! Süper Lig maçında hakemlere çiçek verdiler
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler! Süper Lig maçında hakemlere çiçek verdiler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • tolga karabulut: Herkes keşke saygılı,sevgi,hoşgörülü olsa sana kötülük yapana da sen iyilik yap ki utandır o sana onu bu sana bunu yaptı bende yapıcam dersen ne farkın kalır dünyayı kurtarırsa iyilik kurtarır dinimiz de emrediyor hoşgörülü olmak lazım vicdanlı merhametli ... Yanıtla 4 0

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