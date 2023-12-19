Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi

Süper Lig'deki RAMS Başakşehir- Sivasspor maçı öncesinde RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.
MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen Süper Lig maçları bugün yeniden başladı.
Günün oynanan ilk lig maçında RAMS Başakşehir-Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.
İşte o kareler;
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