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Dünyaca ünlü golcü Bas Dost, saha ortasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Dünyaca ünlü golcü Bas Dost, saha ortasında kalp krizi geçirdi

Son Güncelleme: 30.10.2023 09:12

Hollanda Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar-NEC Nijmegen maçında dünyaca ünlü golcü Bas Dost kalp krizi geçirdi. Sahanın ortasında kalbi duran futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Hollandalı yıldızın durumunun iyi olduğu, birkaç gün içinde taburcu edileceği ifade edildi.

Az Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında herkesin yüreğini ağzına getiren anlar yaşandı. NEC Nijmegen forması giyen Bas Dost, sahanın ortasında bir anda yere yığıldı. Kalbi duran ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan futbolcuyu sağlık ekipleri hayata döndürdü.

İLK MÜDAHALE SAHA İÇİNDE YAPILDI

Saha içinde 5 dakika süren müdahalenin ardından Bas Dost, hayata geri döndürüldü. Yıldız golcü daha sonra ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saha ortasında bir anda yere yığılan dünyaca ünlü golcü Bas Dost'un kalbi durdu

DURUMU İYİ

NEC Nijmegen'den yapılan açıklamada, Bas Dost'un tüm kontrollerinin yapıldığı ve son durumunun iyi olduğu belirtildi. Kulüp, Hollandalı golcünün birkaç gün içinde taburcu edileceği açıkladı.

Sahanın ortasında bir anda yere yığılan dünyaca ünlü golcü Bas Dost'un kalbi durdu
Bas Dost'un son hali

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü golcü Bas Dost, saha ortasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü golcü Bas Dost, saha ortasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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