Dün akşam oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Mücadelenin ardından kendisine saldıran taraftarla yumruk yumruğa kavga eden ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel'in maç sonunda çekilen bir fotoğrafı çok konuşuldu.
Gece yarısı İstanbul'a dönen sarı-lacivertli camiayı binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarıyla bir araya gelen Osayi'nin olaylar sonrası "masum" duruşu sosyal medyada gündem oldu.
İşte Osayi'nin maçtan sonraki gündem olan hali;
Son Dakika › Spor › Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.
İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Altay, tesislerin önemini vurgulayarak, Konya'ya kazandırılan bu alanların şehre hizmet edeceğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz basınından BBC, Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığını belirtirken, diğer gazeteler de şiddet sahnelerini ve kaos ortamını vurguladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun faillerin cezalandırılması çağrısına da yer verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. Etabın açılışını gerçekleştirildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup lideri Nilüfer Belediye FSK, Altınova Belediyespor'u 9-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluk yolunda ilerliyor.
Sancaktepe'de yapılan yüzme havuzu ve spor salonu açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer yetkililer katıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri takım halinde Kadın Tüfek kategorisinde birinci oldu. Ayrıca, Tüfek Mix yarışmasında ikinci, Kadın Tabanca Takımı ise üçüncü oldu. ETÜ'nün Olimpik Milli Sporcusu Damla Köse ise Kadın Tüfek Ferdi kategorisinde altın madalya kazandı.
Arjantin'deki Estudiantes de La Plata ve Boca Juniors arasındaki futbol maçı, Estudiantes'in orta saha oyuncusu Javier Altamirano'nun nöbet geçirmesi sonucu tatil edildi.
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