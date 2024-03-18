Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olaylardan sonra Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel, kendisine saldıran taraftarla yumruk yumruğa kavga etti. Maç sonunda çekilen bir fotoğrafıyla gündem olan Osayi'nin masum duruşu sosyal medyada konuşuldu.

18.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:53
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Dün akşam oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Mücadelenin ardından kendisine saldıran taraftarla yumruk yumruğa kavga eden ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel'in maç sonunda çekilen bir fotoğrafı çok konuşuldu.

Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

MASUM DURUŞU GÜNDEM OLDU

Gece yarısı İstanbul'a dönen sarı-lacivertli camiayı binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarıyla bir araya gelen Osayi'nin olaylar sonrası "masum" duruşu sosyal medyada gündem oldu.

Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İşte Osayi'nin maçtan sonraki gündem olan hali;

Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi\'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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