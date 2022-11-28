Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika
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Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

28.11.2022 21:03

Sahaya atlayıp korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldıran ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Göztepe taraftarı M.N.A., "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

Göztepe- Altay maçında tribünde çıkan olayın ardından sahaya girip kaleci Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaralayan M.N.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.

Korner direğiyle Altay kalecisine saldıran şahsın ifadesi! Klişe bir bahaneye sığındı

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Saldırgan M.N.A., "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye ifade verdi.

EN YÜKSEK SUÇTAN TUTUKLANDI

M.N.A'nın tutuklanması 'sporda şiddet' yasası üstünden görülmedi. Savcı, korner direğini silah sayarak şahsın hayati bölgeye birden kez vurmasını esas aldı.

Kaynak: AA
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İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika
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