Göztepe- Altay maçında tribünde çıkan olayın ardından sahaya girip kaleci Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaralayan M.N.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.
Saldırgan M.N.A., "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye ifade verdi.
M.N.A'nın tutuklanması 'sporda şiddet' yasası üstünden görülmedi. Savcı, korner direğini silah sayarak şahsın hayati bölgeye birden kez vurmasını esas aldı.
Son Dakika › Spor › Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika