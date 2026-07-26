Şahika Ercümen Türkiye Şampiyonu!

MİLLİ sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açık Su Büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Ercümen, Paletsiz İp Destekli (FIM) ve Sabit Ağırlık (CWT) kategorilerinde gerçekleştirdiği 68 metre ve 65 metre derinliğindeki dalışlarla Türkiye şampiyonu olarak organizasyonu iki altın madalya ile tamamladı.

Aynı kategorilerde sırasıyla 94 metre ve 83 metre ile Türkiye rekorlarının sahibi olan milli sporcu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Altın madalyalarımız için çok mutluyum. Dört gün üst üste yarışmamız gerektiği için bu organizasyonda limitlerimi zorlamadım. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım" dedi.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürmesi planlanan organizasyonun üçüncü gün yarışmaları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.