Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale\'de Başladı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla başladı.

Yeni Kordon Sahili'ndeki yarış, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katıldığı eleme turlarıyla başladı.

Kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlenen yarışlar, sporcuların sahilden koşup, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çekerek, yeniden sahile dönüp bitiş çizgisini geçmesiyle tamamlanacak.

Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Kürek Federasyonu temsilcileri ile izleyiciler katıldı.

Organizasyonun çeyrek finalleri yarın, yarı final ve final müsabakaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.