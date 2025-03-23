Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Konya\'yı 9-0 Mağlup Etti

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı'nı 9-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı'nı 9-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

"Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediyespor'un hedefi şampiyonluk. Bu yolda bir engeli daha aştık. Rakibimiz bu hafta Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımıydı ve rakibimizi 9-0 mağlup ettik. İyi bir karşılaşma oldu. Ortaya konan oyundan dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği desteklerle inşallah bu sezon şampiyon olacağız" dedi.

"Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık ve hedefimize doğru ilerliyoruz. Yedinci hafta ligin kritik noktası olacak. O hafta da kim galip gelirse o şampiyon olacak. Temennimiz ve isteğimiz bu hafta olduğu gibi o günde galip gelerek şampiyon olmak. Şahinbey'in olduğu her yerde illaki başarı ve şampiyonluklar olur. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular şampiyonluk yolunda kenetlendik ve sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için mücadele ediyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü futbolcularından İbrahim Esen ise, "Şampiyon olabilmek için çok çalışıyoruz ve her maç bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıyoruz. Hocalarımızın verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız. Bana her zaman destek olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP