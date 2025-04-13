Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ODTÜ\'yü 5-0 Mağlup Etti

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını ODTÜ karşısında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek güçlü rakibini 5-0 yenmesini bildi.

"İki takımıda tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi alınan bu güzel galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bazı takımlar bize karşı çok kapalı oynuyor. Rakibimiz karşılaşmanın ilk yarısında bize karşı böyle bir oyun sergiledi. Ancak o kapalı defansı açmak zorundasınız. Sonuçta ikinci yarıda bulduğumuz gollerle galip geldik. Her iki takımın hem sporcularını hem de teknik heyetini ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Başkan Güzel yarın 14.04.2025 Pazartesi günü ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Türkiye Kupası maçında da karşı karşıya geleceklerini, tüm Gaziantepli sporseverleri Akkent Spor Köyü'nde saat 13: 00'da oynanacak olan karşılaşmaya beklediğini sözlerine ekledi.

"Ampute futbolu gelişiyor"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş ise karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek, "Ampute sporu her geçen yıl üzerine koyarak daha da iyi bir hale geliyor. Bu gün özellikle ilk yarı iyi değildik. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında kendimizi toparlayarak güçlü rakibimizi 5-0 yenmeyi başardık. Bizleri bu karşılaşmada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP