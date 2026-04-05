Şahinbey Ampute şampiyonluğa ilerliyor 5-1

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İçeride ve dışarıda aldığı seri galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren mavi-beyazlı ekip bu çıkışını İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek güçlü rakibini 5-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kulüp Başkanı Cuma Güzel, protokol üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi.

"İyi bir takımımız var"

Ampute takımının önemli başarılara imza attığını ifade eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak amatör sporları destekliyoruz. Ampute Futbol Takımımız yıllardır Ampute Süper Lig'inde şampiyonluklara imza atıyor. İyi bir takımımız var. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de önemli başarılara imza attı. Şu anda da ligin lideri durumunda ve çıkışını sürdürüyor. Bu günde İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Takımız şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Alına galibiyetten dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, "Çıktığımız her maçta Gaziantep'i ve Şahinbey'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Haftayı galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktık. Ortaya konan mücadeleden dolayı her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. İki takımında sahada kora kor mücadelesi vardı. Ancak ortaya konan bu mücadeleden galip ayrılan taraf biz olduk. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edip şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmak istiyoruz. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı bir kez daha oyuncularımı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP