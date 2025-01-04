Sait Karafırtınalar: 'Bir puan bile çok değerli' - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar: 'Bir puan bile çok değerli'

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 0-0 berabere kaldıkları Çorum FK maçını değerlendirdi.

04.01.2025 18:47
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- Sait Karafırtınalar: "Bu ligde bir puan bile çok değerli"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, " Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bu ligde bir puan bile çok değerli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Karafırtınalar, "Öncelikle mücadele için oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Sonucu daha farklı da olabilirdi. Ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de göründü. Geldiğimizden beri ilk defa dörtlü sisteme geçtik. Bunda da mecburiyetten bunu denedik. Çünkü kenarda stoperimiz yoktu. Başka stoperimiz yoktu oynatabileceğimiz. Biz üçlü sisteme alıştığımız için üçlü sistemde içerideki maçlarda çok daha agresif oyunlar oynadık. Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bu ligde bir puan bile çok değerli. Geçen sene bu takımın gol averajıyla ligde kaldığını düşünürsek bir puan bize sadece yetmediği zaman değersiz. Kulüpte alınan puanlar çok değerli. ya bu üç olabilir miydi? Evet. Onun üzüntüsünü yaşıyor muyuz? Evet. Ama bundan sonraki maçlar için daha birlikte olacağız, devre arasını iyi geçirirsek transfer anlamında az oyuncu kaybedip yerine de istediğimiz doğru oyuncuları alabilirsek çok daha farklı şeyler olacak. Çünkü kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Bir maçta ne play-off için umutlanacağız, kaybetseydik de düşme için umutsuzlanacaktık. Bugün berabere kaldık, bence yukarılarıyla bir puan var. Bu lig daha çok şey gibi. Biz çok daha başarılı maçlar oynayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Bir puan bile çok değerli' - Son Dakika

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