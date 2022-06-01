Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı

01.06.2022 17:01
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sait Karafırtınalar'la 2 yıllık mukavele imzalandı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sait Karafırtınalar'la 2 yıllık mukavele imzalandı.

Sait Karafırtınalar için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde başkan Savaş Abak'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Boluspor Kulüpü Başkanı Savaş Abak, ligin bu yıl ağustos ayının ilk haftası başlayacağına dikkati çekerek, "Biz de hoca tercihimizi biraz erken yapalım istedik. Sait Hoca'yı Bolu camiası, taraftar daha önceden biliyor. Kendisiyle 2 yıllık sözleşme yaptık. Hocamızın ve Boluspor'un hedefleri var. Kendisine Boluspor hakkında bilgiler de verdik. Mali tabloyu bilmek hocamızın hakkıdır. Anlaşmaya vardık. İnşallah Boluspor camiası için hayırlı uğurlu olur." diye konuştu.

Daha önce Boluspor ile çalıştığını hatırlatan Sait Karafırtınalar ise "Camiayı ve beklentileri biliyoruz. Burada daha önceki çıtamız çok yüksek. Biz de inşallah bu çıtayı aşmayı hedefliyoruz. Ekibimle birlikte elimizden ne geliyorsa yapıp, bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bunun taraftarın desteği ve camianın birleşmesiyle daha kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel şeylere imza atarız." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, kendilerini güzel bir sezonun beklediğini, Bolu halkını da tribünlerde görmek istediklerini sözlerine ekledi.

İmza törenine, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yöneticiler ve taraftarlar da katıldı.

Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı
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Kaynak: AA

Sait Karafırtınalar, Spor Toto, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı - Son Dakika


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