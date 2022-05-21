Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet

21.05.2022 10:14
Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, zorlu maçta İzmir temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, zorlu maçta İzmir temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren temsilcimiz, Cumartesi günü İstanbul Kadıköy ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, İzmir Temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Zorlu mücadele sonrası büyük avantaj kazanan takım, 2. Lig'e yükselme yolunda 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 00'da İstanbul Kadıköy Basketbol Kulübü'nü konuk edecek.

Atatürk Spor Salonu'nda mücadele verecek olan Büyükşehir Basket takımı, maçı kazanması halinde gruptan 1'nci çıkacak ve F grubunun 2'ncisi ile eşleşecek. Kaybetmesi halinde ise yine F Grubu'nun 1'ncisi ile eşleşecek olan takım, Cumartesi günü oynayacağı maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, tüm taraftarlara destek çağırısını yineleyerek, "Büyükşehir Basketbol Takımımızı bu önemli galibiyetten dolayı kutluyoruz. Şampiyonluk yolunda verdiğimiz bu zorlu mücadeleler, Cumartesi günü evimizde oynayacağımız İstanbul Kadıköy karşılaşması ile devam edecektir. Tüm inancımızla çıktığımız bu yolda, siz kıymetli hemşerilerimizi de bu maça bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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