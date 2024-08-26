Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Alemdar, yeni sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları kazandırmak için bakanlıkla çalışmalar başlattıklarını belirtti.

26.08.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Son duruma ilişkin bilgiler alan Alemdar, işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, yatırım mesajı verdi. Alemdar, "Sakarya'ya yeni sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kazandırmak için bakanlığımızla çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan ile birlikte Sakarya Atatürk Stadyumu'nu ziyaret ederek devam eden bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Alemdar'a ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile bakım çalışmalarında görevli mimar ve mühendis ekibi eşlik etti.

Stadyumdaki çim alanı ve diğer birçok bölümde yürütülen bakım ve onarım çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Alemdar, ilçelere yeni futbol sahaları, spor salonları, yüzme havuzları kazandırmak için Ankara'da bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

"İlçelerimize yeni spor tesisleri, spor salonları yapmayı hedefliyoruz"

Sakarya'ya yeni yatırım mesajları veren Başkan Alemdar, "Bakanlığımızla birlikte şehrimizin her yerinde spor alanları inşa edecek, yeni sporcular yetişmesine katkılar sunacağız. Gençlerimiz sporla buluşsun, farklı alanlarda sporcular yetişsin istiyoruz, bunun için de tesisleşmenin önemini biliyoruz. Stadımızın bakımı tamamlanırken şehrimizde de yeni sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları kazandırmak için bakanlığımızla birlikte çalışma başlattık. Sakarya'nın her ilçesine vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor alanlarını kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, sakarya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement