Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Yatırımlarını İnceledi

Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Son duruma ilişkin bilgiler alan Alemdar, işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, yatırım mesajı verdi. Alemdar, "Sakarya'ya yeni sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kazandırmak için bakanlığımızla çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan ile birlikte Sakarya Atatürk Stadyumu'nu ziyaret ederek devam eden bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Alemdar'a ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile bakım çalışmalarında görevli mimar ve mühendis ekibi eşlik etti.

Stadyumdaki çim alanı ve diğer birçok bölümde yürütülen bakım ve onarım çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Alemdar, ilçelere yeni futbol sahaları, spor salonları, yüzme havuzları kazandırmak için Ankara'da bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

"İlçelerimize yeni spor tesisleri, spor salonları yapmayı hedefliyoruz"

Sakarya'ya yeni yatırım mesajları veren Başkan Alemdar, "Bakanlığımızla birlikte şehrimizin her yerinde spor alanları inşa edecek, yeni sporcular yetişmesine katkılar sunacağız. Gençlerimiz sporla buluşsun, farklı alanlarda sporcular yetişsin istiyoruz, bunun için de tesisleşmenin önemini biliyoruz. Stadımızın bakımı tamamlanırken şehrimizde de yeni sahalar, spor salonları ve yüzme havuzları kazandırmak için bakanlığımızla birlikte çalışma başlattık. Sakarya'nın her ilçesine vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor alanlarını kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA