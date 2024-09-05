Sakarya Büyükşehir Belediye Sporcusu Ali Mert Erdemir Yıldız Erkek Büyük Tüfek Kategorisinde Birinci Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Ali Mert Erdemir, Havalı Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Kupası'nda yaptığı başarılı atışlarla yıldız erkek büyük tüfek kategorisinde birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Takımı, Mersin'de düzenlenen Havalı Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Kupası'na katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ali Mert Erdemir, yıldız erkek büyük tüfek kategorisinde birinci oldu. Son atışıyla kazanan Erdemir, Sakarya'ya altın madalyayla döndü ve atıcılık alanındaki başarıyı bir üst seviyeye çıkardı. - SAKARYA