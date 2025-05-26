Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftayı Geride Bıraktı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftayı Geride Bıraktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftayı Geride Bıraktı
26.05.2025 14:29  Güncelleme: 14:32
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Bursa İller Arası Karate Ligi gibi önemli organizasyonlarda başarılar elde etti. Wushu Şampiyonası'nda Ayşe Sude Akyüz iki altın madalya kazanırken, Karate Ligi'nde de birçok sporcu dereceler elde etti. Ayrıca Balıkesir'de düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de pehlivanlar önemli başarılar gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli dallarda başarılarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı şampiyonalara damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden önemli organizasyonlarda boy gösteren temsilciler, haftayı şampiyonluk ve derecelerle kapattı. Büyükşehir sporcuları Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıktı. 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Ayşe Sude Akyüz iki altın madalya, Eslem Rana Çelik ise bir altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bir diğer organizasyon olan Bursa İller Arası Karate Ligi'nde, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları, organizasyona adeta damga vurdu. 24 Mayıs'ta 14 ilden 39 kulüp ve 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Esila Köseler +52 kilogramda birinci, Ülkü Betül Harçlı 47 kilogramda ikinci, Yusuf Karakaş +70 kilogramda ikinci ve Gökmen Yaşar +70 kilogramda üçüncü olmayı başardı. Büyükşehir'in pehlivanları haftanın en önemli organizasyonlarından birisi olan ve yoğun katılımla gerçekleştirilen Balıkesir 4. Balya Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde çayıra çıktı. 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen organizasyon heyecan dolu anlara sahne olurken, Yunus Emre Baycan ikinci, Muhammet Enes Kösemusul ise üçüncü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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