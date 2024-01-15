 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Fas Milli Takımı'na galip geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Fas Milli Takımı'na galip geldi

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı, ikinci yarı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Sakarya'da Fas Milli Takımı ile özel bir karşılaşma oynadı. Büyükşehir, karşılaşmadan 38-35 galip ayrılarak ikinci yarıya hazır bir şekilde gireceğini gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Fas Milli Takımı\'na galip geldi
15.01.2024 - 12:57,
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor. Fas Milli takımı ile özel bir karşılaşma oynayan Büyükşehir, sahadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi.

Erkekler Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı aldığı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor. Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek Büyükşehir hentbol takımı ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile Sakarya'da özel bir karşılaşma oynadı. Milli Takımlara giden 9 sporcusundan eksik kalan Büyükşehir hentbol oyun planına sadık kalarak karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi. Hentbol Süper Ligi'nin ikinci yarısı 2-5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol 3 Şubat'ta Konya BBSK ile mücadele edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Fas, Maç, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Fas Milli Takımı'na galip geldi - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Fas Milli Takımı'na galip geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement