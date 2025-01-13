Sakarya'nın Taekwondo Sporcusu İnci Tarakçı, Milli Takıma Girdi - Son Dakika
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Sakarya'nın Taekwondo Sporcusu İnci Tarakçı, Milli Takıma Girdi

Sakarya\'nın Taekwondo Sporcusu İnci Tarakçı, Milli Takıma Girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olarak Milli takıma girme hakkı kazandı. Tarakçı, Şubat ayında Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışacak.

13.01.2025 15:21  Güncelleme: 15:22
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı taekwondo sporcusu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olarak Milli takıma girme ve Türk bayrağını uluslararası arenada temsil hakkı kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda mindere çıktı. 68 ilden bin 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcu, 46 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı. Alınan bu sonuçlarla birlikte Milli Takım'a katılmaya hak kazanan Tarakçı, Şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 12. Uluslararası Türkiye Açık Şampiyonası'nda Milli Takım adına mücadele verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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