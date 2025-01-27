Sakaryaspor 1-2 Manisa FK: Teknik Direktörlerin Yorumları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor 1-2 Manisa FK: Teknik Direktörlerin Yorumları

Sakaryaspor 1-2 Manisa FK: Teknik Direktörlerin Yorumları

Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Teknik direktörler, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

27.01.2025 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor- Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Çok sevinçliyiz iki haftadır kaybettiğimiz maçlardan sonra hem puan hem moral olarak. Buraya da çok eksik kadro ile geldik, önemli oyuncularımız sakat, hasta veya cezalı. Çok iyi bir mücadele gösterdi takımımız. Rakip takım çok pozisyona girdi ancak kazandığımız için çok mutluyum. Sakaryaspor çok iyi bir camia, böyle bir yerde galibiyet almakta bizim için bir gurur meselesi. Zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet yeni bir serinin başlangıcı olur, takımımı tebrik ediyorum" dedi.

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "5 haftadır mağlup olmayan bir takım, en sonda galip döndüğümüz bir deplasman maçı var. Aslında maça iyi başlamadık ilk 20 dakikaya istediğimiz gibi başlamadık. Sonrasında tam oyunu dengelediğimiz zaman ummadığımız bir gol yedik. İkinci devrede yeni transferlerimiz ile oyuna başladık ve baskıda kurduk. Kaçırdığımız goller var. Tam baskı kurduğumuz zaman ikinci golü yedik ve böyle olunca da biraz dengeler bozuluyor. Kazanımlarımızı öne götürme maçımızda. İkinci devre mücadeleden memnunum tabi ama sonuç beni ve oyuncularımı üzdü. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" diye konuştu.

"Taraftarın tepkisi normal"

Taraftarın saha içerisinde istifa tepkisi hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Teknik Direktör Bakkal, "Taraftarın tepkisi normal. Bu devirde sahaya çiçek atacak halde değiller" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Sakaryaspor, Trendyol, sakarya, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor 1-2 Manisa FK: Teknik Direktörlerin Yorumları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor 1-2 Manisa FK: Teknik Direktörlerin Yorumları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.