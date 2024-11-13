Sakaryaspor, Adanaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Sakaryaspor, Adanaspor Maçına Hazır

Sakaryaspor, Adanaspor Maçına Hazır

Teknik Direktör Bakkal, geçmişe takılmadan takımla en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.

13.11.2024 18:12
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk olacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Marmara derbisine değinen Teknik Direktör Mesut Bakkal ise, "Geçmişe takılmak yok, devam edeceğiz ve olan oyuncu grubu ile en iyi şekilde aslanlar gibi oynamaya çalışacağız. İyi işler olacağına da inanıyorum" dedi.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, "Kaoslu bir maç oynadık. Kadro sıkıntımız zaten geldiğimiz günden itibaren de vardı. Bu sefer biraz daha şimdi eklendi. Cebrail'in arkasından Erdi ve kaptanın cezalı oluşu ile disiplin kurulundan gelecek cezalarımız da var. Böyle bir süreçte hazırlanıyoruz, yapacak bir şey yok, çeşitli rotasyonlar yapıp devam edeceksiniz. Geçmişe dönük bir şey söylemem doğru olmaz artık maç geçti. Özellikle hem İstanbul hem de Bandırma maçı ile birlikte iyiye giden bir oyun şablonu vardı. Malatya maçı kazanmamız gereken bir maçtı. Onun arkasına baktığınız zaman da Kocaeli maçı ama oyun yoktu zaten. Rakibin kadro kalitesi bizden çok üst olabilir ama oyun anlamında bize karşı belli bir üstünlüğü de yoktu. Korner atarken golü yedik. Bir kaos ortamında maç oynadık" açıklamasında bulundu.

"Geçmişe takılmak yok, devam edeceğiz"

Bakkal, ellerindeki oyuncu gurubu ile devam edeceklerini vurgulayarak, "Alttan veya üstten bir tane adam indireceğimiz yok. Ama idman ve koşu temposu olarak iyi seviyeye gelen bir takım var. Bu sıkıntı belki de bizi düzlüğe çıkaracak yani ben hep böyle bakarım. İnşallah da öyle olur. Hem takım olarak hem kulüp olarak bir desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği onlardan gördüğümüzde daha fazla iyi oynayacak bir grup var. Onun için tek istediğimiz şey destek. Geçmişe takılmak yok, devam edeceğiz ve olan oyuncu grubu ile en iyi şekilde aslanlar gibi oynamaya çalışacağız. İyi işler olacağına da inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Adanaspor Maçına Hazır - Son Dakika

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