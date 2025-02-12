Sakaryaspor Batuhan Çakır\'ı Kadrosuna Kattı

Spor

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabından yapay zeka destekle oluşturulan videoyla Batuhan Çakır'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sakaryaspor'da transfer hareketliliği, İkinci Transfer Tescil Dönemi'nin son gününde de sürdü. Yeşil-siyahlılar, son olarak Batuhan Çakır'ı renklerine bağladı. Bu transfer, Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yapay zeka destekli oluşturulan videoyla duyuruldu. - SAKARYA