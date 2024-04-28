Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan
Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 85 Mert Han Kurt), Furkan Kütük, Şahin Dik (90+3 Ali Emirhan Akçay), Kasım Alperen Köşker (Dk. 75 Furkan Arda Kabaca)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Samed Onur), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk. 46 Bülent Uzun), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 46 Burak Süleyman), Murat Cem Akpınar, Del Valle, Roshi (Dk. 65 Dimitrov), Ndlovu (Dk. 65 Koray Kılınç)
Goller: Dk. 14 Kasım Alperen Köşker, Dk. 25 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Dk. 16 ve 90+6 Hasan Kılıç, Dk. 90 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 50 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor), Dk. 74 Bülent Uzun, Dk. 80 Burak Süleyman (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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