Sakaryaspor Erzincanspor'a 3-1 yenildi, Ümit Bozkurt avantajın kaybolduğunu söyledi - Son Dakika
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Sakaryaspor Erzincanspor'a 3-1 yenildi, Ümit Bozkurt avantajın kaybolduğunu söyledi

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Sakaryaspor Erzincanspor\'a 3-1 yenildi, Ümit Bozkurt avantajın kaybolduğunu söyledi
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TFF 2. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası Sakaryaspor TD Ümit Bozkurt puan farkı avantajını kaybettiklerini söylerken Erzincanspor TD Mustafa Sarıgül, analizlerini iyi yaptıklarını ve galibiyetle mutlu döndüklerini belirtti.

Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı Erzincanspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Rakibimizi yenip, aradaki puan farkını açarak ciddi bir puan farkı yapmak istiyorduk. Erzincanspor, aradaki bay sürecini çok iyi geçirmiş. Maçın başında yediğimiz gol bizi demoralize etmesine rağmen eşitliği sağladık. Maç ortada gidiyordu fakat daha sonrasında arkasından gelen iki gol yedikten sonra bunun arkasında kalmak kolay değil. Ben futbolculara da bunu söyledim vazgeçer gibi durumumuz var gibi ama vaz geçmemek gerekiyor. Neticede ciddi bir maçtı bu. Biz şu anda rakibimizle aramızdaki puan farkını açamadık avantajı kaybetmiş olduk" dedi.

"Seyircisinin önünde çok iyi maçlar çıkartıyorlar ama bizlerde analizlerimizi yapmıştık"

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Camiası olan bir takıma karşı oynuyorduk. Seyircisinin önünde çok iyi maçlar çıkartıyorlar ama bizlerde analizlerimizi yapmıştık. Fazla alan vermemeye çalıştık. Yakaladığımız geçişlerle de gol attık. Daha da farklı olabilirdi bizim için ama galibiyet güzel. Kazandık mutlu şekilde dönüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMustafa SarıgülÜmit BozkurtSakaryasporSporSon Dakika

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