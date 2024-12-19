Sakaryaspor, Erzurumspor\'a Hazırlanıyor

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- Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sapanca Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği idmanı, taktik çalışma ile tamamladı.

Sakatlıkları sebebiyle Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.