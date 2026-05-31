Sakaryaspor Genel Kurulu Ertelendi

Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı "gerginlik" nedeniyle ertelendi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki toplantıda, divan kurulunun liste bekleme kararının ardından verilen arada gerginlik yaşandı.
Polis ekiplerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, yaptığı açıklamada, kargaşa nedeniyle kongrenin sağlıklı devam edemeyeceğini kararlaştırdıklarını söyledi. Şeşen, konuyla ilgili başvuruda bulunulacağını sözlerine ekledi.
