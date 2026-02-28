Sakaryaspor İle Sarıyer Maçı Yarın

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.
Sakarya temsilcisinde sarı kart cezalısı Burak Bekaroğlu ile sakatlığı süren Eren Erdoğan, maçta forma giyemeyecek.
Ligde Sakarya ekibinin 24, Sarıyer'in ise 34 puanı bulunuyor.
