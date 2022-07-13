Yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor ile Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sakaryaspor, yeni transferi Kasongo'nun 55. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada İstanbulspor sahadan golsüz ayrılırken maç Sakaryaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, İstanbulspor'u hazırlık maçında mağlup etti - Son Dakika

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