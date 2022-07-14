Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

14.07.2022 18:18
Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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